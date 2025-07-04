Буде тисяча "Шахедів" на добу: "Мадяр" дав невтішний прогноз щодо атак РФ

Рекорд із пусків "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 4 липня запустили рекордну кількість дронів-камікадзе "Шахед".

Як розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, загалом у повітряному просторі України вночі було зафіксовано понад 330 "Шахедів". Крім цього росіяни використовували і дрони-імітатори.

При цьому 27 червня видання Le Monde написало, що росіяни збільшили потужності з виробництва "Шахедів". При цьому до складання дронів уже навіть залучають африканок.

Зі свого боку Україна активізувала виробництво дронів-перехоплювачів, щоб збивати "Шахеди".

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