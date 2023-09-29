Сотни наемников "Вагнера" возвращаются к Бахмуту, - британская разведка

В последние недели сотни боевиков, ранее связанных группой "Вагнера", начали передислоцироваться в Украину по отдельности и небольшими группами для участия в войне в составе различных российских подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, группа "Вагнер" вышла из боевых действий в Украине к началу июня 2023 года, до неудавшегося мятежа 24 июня 2023 года и последующей гибели владельца "Вагнера" Евгения Пригожина и других главарей в авиакатастрофе 23 августа 2023 года.

По данным британской разведки, точный статус передислоцированного персонала неясен, но вполне вероятно, что отдельные лица были переведены в части официальных российских.

"Некоторые сообщения свидетельствуют о концентрации ветеранов "Вагнера" вокруг Бахмута: их опыт, вероятно, будет особенно востребован в этом секторе. Многие будут знакомы с нынешней линией фронта и местной украинской тактикой, поскольку прошлой зимой воевали на той же территории", - отмечают в Минобороны Британии.

Наемники "Вагнера" под Бахмутом

Ранее издание CNN со ссылкой на украинского военнослужащего написало, что наемники группы "Вагнера" вернулись под Бахмут Донецкой области. По словам военного, они "быстро сменили командиров" и вернулись в бой.

Позже начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что наемники "Вагнера" присутствуют на территории Восточной группировки войск. Сейчас часть наемников перезаключает контракты с военным ы РФ и возвращается в Украину из Беларуси.