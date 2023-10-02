"Вагнер" может снова стать серьезной угрозой: в ISW проанализировали, кто может возглавить наемников

Частная военная компания "Вагнера" может перейти в подчинение Росгвардии или Минобороны РФ и снова представлять серьезную угрозу для украинских военных. Возглавить же наемников может даже сын бывшего главаря Евгения Пригожина.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что статус "Вагнера" пока остается непонятным, ведь наемники разбросаны по нескольким разным странам. Однако 29 сентября российский диктатор Владимир Пуитн встретился с бывшим командующим "Вагнером" и нынешним сотрудником МО РФ Андреем Трошевым и заявил, что тот будет привлечен к формированию новых добровольческих отрядов, выполняющих боевые задачи, прежде всего, в Украине.

Некоторые представители "Вагнера" негативно отреагировали на это заявление и стали заявлять, что место Пригожина должно занять его 25-летний сын Павел. Один из каналов сообщал, что тот якобы ведет переговоры с Росгвардией о переходе наемников под их командование.

"Известный источник, связанный с "Вагнером", сообщил, что бойцам не придется подписывать контракты с российским МО и что "Группа Вагнера" сохранит свое название, символику, идеологию, командование, управление и существующие стандартные принципы работы", - пишут аналитики. .

Российский инсайдерский источник заявил, что Павел Пригожин не является самостоятельным игроком, а находится под влиянием главы Службы безопасности "Вагнера" Михаила Ватанина.

Другой провагнеровский источник утверждал 30 сентября, что глава Росгвардии Виктор Золотов рассматривает возможность разрешить элементам группы "Вагнера" присоединиться к Росгвардии в качестве отдельного подразделения.

"Министерство обороны в любом случае должно было бы обеспечить техникой и материалами большие, восстановленные силы, подчиненные Росгвардии, поскольку Росгвардия не имеет материально-технической инфраструктуры, чтобы сделать это самостоятельно", - отметили в ISW.

Аналитики сообщили, что на основе этих данных пересмотрели свою оценку и теперь полагают, что "Вагнер" снова может потенциально стать серьезной угрозой.

"Начальная оценка (что "Вагнер" потерял эффективность, - ред) будет недействительной, если они восстановят себя как согласованное и большое формирование под руководством российского правительства с эффективным централизованным руководством", - отметили в ISW.

Ключевые выводы:

Российские войска проводят тактические контратаки в районе Работиного в рамках эластичной обороны от наступательных действий украинских войск на западе Запорожской области. Ситуация к югу от Работина нестабильна, поскольку некоторые тактически важные полевые укрепления несколько раз переходили из рук в руки.

Российское информационное пространство продолжает неправдиво изображать помощь Запада Украине как эскалационную, чтобы воспрепятствовать дальнейшей поддержке Украины Западом.

Статус группы "Вагнера" остается непонятным на фоне сообщений о переговорах по поводу их будущего сотрудничества с правительством России.

ISW пересмотрит свою оценку перспектив Группы "Вагнера" вновь стать такой же эффективной военной организацией, если ее успешно восстановят как крупную унитарную организацию под руководством Росгвардии, Минобороны России или подобной организации.

Российские войска в ночь с 30 сентября на 1 октября нанесли очередную серию ударов с беспилотников по Украине.

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