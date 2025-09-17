Зеленский полетит в Нью-Йорк на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН, - МИД

Он рассказал, что в Нью-Йорк поедет украинская делегация самого высокого уровня во главе с президентом Владимиром Зеленским.

"Из новинок, таких особенностей в этом году, это проведение во время сегмента высокого уровня пятого саммита международной Крымской платформы, это очень символично, потому что с возвращением Крыма в Украину будет не только восстановлена ​​территориальная целостность, будет восстановлено уважение к уставу ООН, такова наша позиция", - рассказал Тихий.

Он отметил, что именно поэтому проведение в штаб-квартире ООН саммита Крымской платформы является абсолютно логичным.

Также Тихий рассказал, что планируется более 20 двусторонних переговоров, на полях высокого сегмента будет ряд мероприятий при участии и руководства Украины, и МИД. Такие мероприятия будут нацелены на консолидацию международной поддержки, привлечение внимания к последствиям российской агрессии, продвижение имиджа Украины.

По словам спикера МИД, отдельно внимание других стран акцентируют на вопросе похищения украинских детей россиянами. Еще один акцент будет на ответственности РФ за преступления, которые она совершила еще с 2014 года.

"Отдельная программа будет, конечно, и у первой леди Украины. Будет очень насыщенная неделя, мы к ней активно готовимся", - уточнил Тихий.

Стоит заметить, что неделя высокого уровня Генассамблеи ООН состоится с 22 по 30 сентября.