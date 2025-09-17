UA

Зеленський полетить до Нью-Йорка на тиждень високого рівня Генасамблеї ООН, - МЗС

Фото: Георгій Тихий, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Вже наступного тижня у Нью-Йорку відбудеться тиждень високого рівня Генасамблеї ООН. Українську делегацію очолить президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

Він розповів, що до Нью-Йорка поїде українська делегація найвищого рівня на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

"З новинок, таких особливостей цього року, це проведення під час сегменту високого рівня п'ятого саміту міжнародної Кримської платформи, це дуже символічно, тому що з поверненням Криму до України буде не тільки відновлена територіальна цілісність, буде відновлена повага до статуту ООН, така наша позиція", - розповів Тихий.

Він зазначив, що саме тому проведення в штаб-квартирі ООН саміту Кримської платформи є абсолютно логічним.

Також Тихий розповів, що заплановано понад 20 двосторонніх переговорів, на полях високого сегмента буде низка заходів за участі  і керівництва України, і МЗС. Такі заходи будуть націлені на консолідацію міжнародної підтримки, привернення уваги до наслідків російської агресії, просування іміджу України.

За словами речника МЗС, окремо увагу інших країн акцентують на питанні викрадення українських дітей росіянами. Ще один акцент буде на відповідальності РФ за злочини, які вона вчинила ще з 2014 року.

"Окрема програма буде, звичайно, і в першої леді України. Буде дуже насичений тиждень, ми до нього активно готуємося", - уточнив Тихий.

Варто зауважити, що тиждень високого рівня Генасамблеї ООН відбудеться з 22 до 30 вересня.

Можлива зустріч Зеленського і Трампа

Нагадаємо, раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Рубіо, така зустріч, імовірно, відбудеться в рамках тижня високого рівня Генасамблеї ООН.

