"Будет очень тяжело, однако стыдно не будет": Залужный о назначении Драпатого главкомом

По его словам, служба в армии основывается на моральных принципах и ценностях, а честь важна превыше любых должностей и наград.

"Именно она создает идеи и ищет пути для их реализации. И именно это побуждает искать людей, которые с честью вместе с тобой пронесут свой тяжелый крест. Те, кто думает и делает иначе, всегда рано или поздно получат позор", - отметил Залужный.

Он подчеркнул, что новому главнокомандующему ВСУ придется пройти через сложные испытания.

"Новому главнокомандующему Вооруженными Силами Украины будет очень тяжело. Значительно труднее, чем он себе представляет. Однако Михаилу точно уже никогда не будет стыдно", - написал экс-главком.

По словам Залужного, для человека чести главным остается не должность, а выполнение долга.

"У человека чести нет идола, поэтому ему нечего терять. Единственное, что у него есть, - это только долг. Слава Украине! Слава ВСУ!" - добавил он.