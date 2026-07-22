"Будет очень тяжело, однако стыдно не будет": Залужный о назначении Драпатого главкомом

Посол Украины в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал назначение генерала Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Залужного в Facebook.
По его словам, служба в армии основывается на моральных принципах и ценностях, а честь важна превыше любых должностей и наград.
"Именно она создает идеи и ищет пути для их реализации. И именно это побуждает искать людей, которые с честью вместе с тобой пронесут свой тяжелый крест. Те, кто думает и делает иначе, всегда рано или поздно получат позор", - отметил Залужный.
Он подчеркнул, что новому главнокомандующему ВСУ придется пройти через сложные испытания.
"Новому главнокомандующему Вооруженными Силами Украины будет очень тяжело. Значительно труднее, чем он себе представляет. Однако Михаилу точно уже никогда не будет стыдно", - написал экс-главком.
По словам Залужного, для человека чести главным остается не должность, а выполнение долга.
"У человека чести нет идола, поэтому ему нечего терять. Единственное, что у него есть, - это только долг. Слава Украине! Слава ВСУ!" - добавил он.
Напомним, 21 июля Владимир Зеленский объявил об отставке Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ и назначил вместо него генерала Михаила Драпатого, который возглавлял группировку войск "Хортица" и был заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.
Экс-главком в первом заявлении после увольнения отметил, что покидает пост в момент, когда Силы обороны находятся в состоянии наступления и имеют все шансы на победу, а также поблагодарил украинских воинов.
Драпатый в своем обращении в новой должности поблагодарил за доверие и подчеркнул, что возглавить войско во время войны за независимость является для него честью и абсолютной ответственностью.