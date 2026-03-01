У Буданова назвали цену захвата Донецкой области для РФ
Заместитель руководителя ОП Павел Палиса заявил, что России понадобится полтора года, чтобы захватить весь Донбасс. Однако это будет возможно лишь ценой потери всей группировки армии РФ, которая сейчас находится на оккупированных территориях Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Палиса сказал в интервью для "Радио Свобода".
Он отметил, что за 2025 год россияне захватили менее 1% от общей территории Украины, а цена за это была - более 450 тысяч российских солдат.
По словам Палисы, сейчас под контролем Сил обороны Украины находится примерно 6 тысяч квадратных километров Донецкой области. С учетом нынешней динамики, врагу для оккупации понадобится еще время и только при условии очень больших потерь.
"Учитывая нынешнюю динамику, им понадобится ориентировочно полтора года для этого. И ресурс, который равен сегодняшней группировке РФ на территории Украины. Им будет очень трудно это сделать. И это будет совсем не так быстро, как они хотят", - резюмировал Палиса.
Бои и переговоры за Донбасс
Напомним, что несколько дней назад Павел Палиса заявил, что Россия ставит своей целью выйти на административные границы Донецкой области уже к концу марта или началу апреля.
При этом, как известно, параллельно с войной продолжаются мирные переговоры, на которых Россия по-прежнему требует от Украины вывести войска с Донбасса как якобы условие завершения войны.
Комментируя эту тему, президент Владимир Зеленский на днях сказал, что Украина не может вернуть свои территории, но и Россия захватить и победить не может.
К слову, 4-5 марта ожидается новый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. По данным Bloomberg, Москва готова выйти из диалога, если Киев не согласится отдать Донбасс. Издание подчеркнуло, что эта встреча может стать решающей для подписания мирного соглашения.