У Буданова назвали ціну захоплення Донеччини для РФ
Заступник керівника ОП Павло Паліса заявив, що Росії знадобиться півтора року щоб захопити весь Донбас. Однак це буде можливо лише ціною втрати всього угрупування армії РФ, яке зараз перебуває на окупованих територіях України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Паліса сказав в інтерв'ю для "Радіо Свобода".
Він зауважив, що за 2025 рік росіяни захопили меньше 1% від загальної території України, а ціна за це була - понад 450 тисяч російських солдатів.
За словами Паліси, наразі під контролем Сил оборони України за знаходиться приблизно 6 тисяч квадратних кілометрів Донецької області. З урахуванням нинішньої динаміки, ворогу для окупації знадобиться ще час і лише за умови дуже великих втрат.
"Враховуючи нинішню динаміку, їм знадобиться орієнтовно півтора року для цього. І ресурс, який дорівнює сьогоднішньому угоруповуванню РФ на території України. Їм буде дуже важко це зробити. І це буде зовсім не так швидко, як вони хочуть", - резюмував Паліса.
Бої та переговори за Донбас
Нагадаємо, що кілька днів тому Павло Паліса заявив, що Росія ставить собі за мету вийти на адміністративні кордони Донецької області вже до кінця березня або початку квітня.
При цьому, як відомо, паралельно з війною тривають мирні переговори, на яких Росія, як і раніше, вимагає від України вивести війська з Донбасу як нібито умову завершення війни.
Коментуючи цю тему, президент Володимир Зеленський днями сказав, що Україна не може повернути свої території, але і Росія захопити і перемогти не може.
До слова, 4-5 березня очікується новий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США і Росією. За даними Bloomberg, Москва готова вийти з діалогу, якщо Київ не погодиться віддати Донбас. Видання підкреслило, що ця зустріч може стати вирішальною для підписання мирної угоди.