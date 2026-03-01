У Буданова назвали ціну захоплення Донеччини для РФ

Заступник керівника ОП Павло Паліса заявив, що Росії знадобиться півтора року щоб захопити весь Донбас. Однак це буде можливо лише ціною втрати всього угрупування армії РФ, яке зараз перебуває на окупованих територіях України.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Паліса сказав в інтерв'ю для "Радіо Свобода".

Він зауважив, що за 2025 рік росіяни захопили меньше 1% від загальної території України, а ціна за це була - понад 450 тисяч російських солдатів.

За словами Паліси, наразі під контролем Сил оборони України за знаходиться приблизно 6 тисяч квадратних кілометрів Донецької області. З урахуванням нинішньої динаміки, ворогу для окупації знадобиться ще час і лише за умови дуже великих втрат.

"Враховуючи нинішню динаміку, їм знадобиться орієнтовно півтора року для цього. І ресурс, який дорівнює сьогоднішньому угоруповуванню РФ на території України. Їм буде дуже важко це зробити. І це буде зовсім не так швидко, як вони хочуть", - резюмував Паліса.