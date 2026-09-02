ua en ru
Ср, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Путин и Эрдоган обсудили Украину во время закрытых переговоров

12:09 02.09.2026 Ср
2 мин
Уже известны главные темы этой встречи
aimg Юлия Капитонова
Путин и Эрдоган обсудили Украину во время закрытых переговоров Фото: Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

1 сентября в Кыргызстане российский диктатор Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели закрытые переговоры. Одной из главных тем была война РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Turkiye Today.

Согласно данным СМИ, встреча прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Также известно, что она продлилась около 90 минут.

Среди присутствующих, кроме Путина и Эрдогана, были глава МИД Турции Хакан Фидан и руководитель Национальной разведывательной службы Ибрагим Калин.

С заявлением на этот счет уже выступил советник главы Кремля Юрий Ушаков.

По его словам, основное внимание в ходе переговоров было сосредоточено на ситуации в Черном море. Он также подтвердил, что этот вопрос был главной темой обсуждения.

В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и Эрдоган также обсудили возможность проведения в Турции переговоров по урегулированию войны РФ против Украины.

Песков напомнил, что Анкара уже неоднократно выступала с таким предложением на разных уровнях.

В ходе встречи Путин назвал Турцию одним из "привилегированных партнеров" России во внешней политике и экономической сфере.

Он также отметил, что экономические связи между двумя странами остаются на высоком уровне, в частности, благодаря вниманию Эрдогана к развитию двусторонних отношений.

Президент Турции заявил, что сейчас отношения Анкары и Москвы "действительно находятся на более продвинутом уровне, чем в любой предыдущий период".

Кстати, недавно Путин придумал причину, по которой Россия не наносит ударов по руководству Украины.

Также РБК-Украина рассказывало, как глава Кремля отреагировал на решение украинского президента Владимира Зеленского по усилению атак против РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Путин Турция Реджеп Тайип Эрдоган Война России против Украины
Новости
Россия ударила беспилотниками по складу в Киеве
Россия ударила беспилотниками по складу в Киеве
Аналитика
Удары по заводам и новые тарифы: что будет с ценами на квартиры осенью
Мария Волощукредактор РБК-Украина Удары по заводам и новые тарифы: что будет с ценами на квартиры осенью