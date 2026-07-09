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Буданов жестко отреагировал на скандал с ТЦК во Львове

11:22 09.07.2026 Чт
2 мин
Глава ОПУ обратился к украинцам с предупреждением
aimg Юлия Капитонова
Фото: Кирилл Буданов, глава ОПУ (Getty Images)

Украинцы должны понимать, какие последствия для них будут иметь нападения на военнослужащих и чем это в итоге может закончиться для всей страны.

С таким заявлением выступил глава Офиса президента Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Глава ОПУ решил обратиться непосредственно к гражданам Украины.

"Если вы сегодня срываете одежду и бьете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии, которая будет также бить и срывать одежду, но уже с вас", - предупредил Буданов.

Он также подчеркнул, что ожидает справедливой реакции на события во Львове от правоохранительных органов.

Напомним, речь идет об инциденте, когда в городе толпа людей во время мобилизационных мероприятий перевернула и повредила автомобиль ТЦК. Это произошло на перекрестке проспекта Червоной Калины и ул. Коломыйской.

Столкновение вспыхнуло после того, как прохожие начали вмешиваться в работу военных и конфликтовать.

В сети распространяются видео, на которых видно, что толпа окружила авто. А мужчины под возгласы "Позор!" перекинули его. Также люди начали громить автомобиль.

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