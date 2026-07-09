Буданов жестко отреагировал на скандал с ТЦК во Львове

Глава ОПУ решил обратиться непосредственно к гражданам Украины.

"Если вы сегодня срываете одежду и бьете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии, которая будет также бить и срывать одежду, но уже с вас", - предупредил Буданов.

Он также подчеркнул, что ожидает справедливой реакции на события во Львове от правоохранительных органов.

Напомним, речь идет об инциденте, когда в городе толпа людей во время мобилизационных мероприятий перевернула и повредила автомобиль ТЦК. Это произошло на перекрестке проспекта Червоной Калины и ул. Коломыйской.

Столкновение вспыхнуло после того, как прохожие начали вмешиваться в работу военных и конфликтовать.

В сети распространяются видео, на которых видно, что толпа окружила авто. А мужчины под возгласы "Позор!" перекинули его. Также люди начали громить автомобиль.