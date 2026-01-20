После 4-летнего бойкота переговорщик Путина приехал в Давос, он встретится с американцами

Сегодня, 20 января, спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Давос для встречи с представителями США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Дмитриева в X .

Он заявил, что уже прибыл в Давос, где планирует встретиться со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Стоит отметить, что спецпредставитель российского диктатора посещает Всемирный экономический форум в Давосе впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Форум в Давосе

В понедельник, 19 января, в швейцарском Давосе стартовал 56-й Всемирный экономический форум, который продлится до 23 января.

Мероприятие собрало около 3000 участников из более 130 стран, включая делегацию Украины, которая будет представлена на самом высоком уровне. Среди ключевых тем - геополитика, искусственный интеллект и восстановление Украины.