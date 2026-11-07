Буданов заплатит штраф за русский язык во время стичек в Борщаговке, - языковая омбудсманка

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заплатит штраф за использование русского языка во время столкновений в Петропавловской Борщаговке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook уполномоченной по защите государственного языка Елены Ивановской.

Ивановская прокомментировала резонанс вокруг событий в Петропавловской Борщаговке, в частности, использование русского языка главой Офиса президента. Она призвала не обострять общественную дискуссию, а дождаться результатов предусмотренных законом процедур.

По ее словам, государственный контроль по этому делу продолжается. С участником инцидента уже провели коммуникацию, которая, как отметила чиновник, произошла без лишней огласки и в рамках правового поля.

Также Ивановская заявила, что Буданов признал факт нарушения без попыток оправдать его или избежать ответственности. Теперь руководитель ОП обязан уплатить штраф в установленные сроки.

Отдельно языковая омбудсманка обратила внимание на реакцию общества. Она подчеркнула, что закон о государственном языке должен выполнять свою функцию, а не становиться поводом для раскола или волнения в соцсетях.

"Каждый из нас в стрессовых, бытовых или экстремальных обстоятельствах может промахнуться, но зрелость общества измеряется способностью признавать это и нести ответственность", - подчеркнула она.

По ее убеждению, в этой истории инцидент должен быть исчерпан правовым способом - через фиксацию нарушения и выполнения предусмотренных законом требований, а не публичное осуждение в соцсетях.

Схватки в Петропавловской Борщаговке

Напомним, 2 ноября Петропавловская Борщаговка под Киевом очутилась в центре громкого конфликта у воинской части Национальной гвардии.

В тот день к зданию начали сходиться люди, которые заявляли, что в подвалах здания якобы пытают самовольно покинувших часть военнослужащих. Возмущение собравшихся быстро переросло в противостояние с драками и толчеей, которое длилось до позднего вечера.

Суд уже отправил под стражу нескольких участников происшествия. В частности, мера пресечения в виде содержания под стражей была избрана Валентиной Молодой, которую считают одной из основных участниц беспорядков, а также Татьяной Киреевой, подозреваемой в препятствовании деятельности Вооруженных сил и организации столкновений.

Под стражей оказался и Виктор Йен, который 2 ноября прибыл к военному объекту вместе с Молодой. По версии следствия, он являлся водителем автомобиля скорой помощи. Суд назначил ему два месяца заключения под стражей без права внесения залога.