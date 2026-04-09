ua en ru
Чт, 09 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Жодних випадковостей: Буданов пояснив, за яким планом діє Трамп

16:27 09.04.2026 Чт
2 хв
План Трампа складається з 838 сторінок
aimg Олена Чупровська
Жодних випадковостей: Буданов пояснив, за яким планом діє Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Керівник офісу президента Кирило Буданов заявив, що Дональд Трамп діє строго за заздалегідь підготовленим планом, і імпровізацій у його кроках немає.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Kyiv School of Economics, про це Буданов сказав під час закритої зустрічі зі студентами KSE.

Трамп і його план

На думку Буданова, поведінка американського президента не є хаотичною - за нею стоїть конкретний документ.

"Його дії максимально послідовні. За півроку до його каденції для нього був розроблений програмний документ - у ньому, як зараз пам'ятаю, 838 сторінок. І все, що він робить, було чітко описано, прораховано й пояснено - для чого і навіщо", - сказав Буданов.

За його словами, Трамп чітко йде за планом.

Очільник розвідки також висловився щодо підсумків війни. За його словами, проміжного сценарію немає.

"Буде тільки або перемога, або поразка. Не існує середнього варіанту", - заявив він.

Студенти також запитали, чи могла Україна скористатися ситуацією на Близькому Сході. Щодо військово-технічної сфери, то Буданов відповів стримано.

"Стосовно військово-технічного співробітництва - це шлях, яким можна піти, а можна й не піти", - сказав він.

Тим часом у самих США навколо Трампа тривають внутрішньополітичні суперечки. Понад 85 конгресменів-демократів підписалися під вимогою імпічменту або усунення президента через 25-ту поправку.

Приводом стали дії Трампа під час збройного протистояння з Іраном.

Втім, вимоги відставки Трампа звучать не вперше. Як повідомляло РБК-Україна, ще у листопаді 2025 року тисячі американців вийшли на вулиці Вашингтона з протестами під назвою "Усунення режиму" - учасники вимагали імпічменту президента.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Сполучені Штати Америки Україна Дональд Трамп Кирило Буданов
Новини
Аналітика
