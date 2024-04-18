Буданов спрогнозировал как закончится война в Украине
Начальник главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов с осторожностью отнесся к прогнозам завершения войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Буданов заявил, что "не будет возражать" против возможного распада России на мелкие части.
"В мечтах россиян оккупировать всю Украину, а в наших мечтах провести парад победы… в Москве. Другими словами, любой исход маловероятен", - сказал Буданов.
Также начальник ГУР сказал, что война продолжится пока в России будет действовать данный режим
"При следующем режиме это может измениться или нет, но окно возможностей появится", - заявил Буданов.
Также источник спросил об "корейском решении" о "пути переговоров". Буданов вопросительно ответил.
"Хочу ли я, чтобы Украина стала Северной Кореей?", - ответил начальник ГУР.
Деятельность ГУР
Ранее мы писали, что Кирилл Буданов анонсировал новые атаки на РФ.
Также мы сообщали, что ГУР уже во второй раз атаковало российскую РЛС "Контейнер".
К слову, 17 апреля, ГУР атаковало завод в Татарстане. Там производят самолеты Ту-22М и Ту-160М.
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