ua en ru
Чт, 18 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Буданов спрогнозував, як закінчиться війна в Україні

Київ, Четвер 18 квітня 2024 02:18
UA EN RU
Буданов спрогнозував, як закінчиться війна в Україні Фото: начальник ГУР Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Прийменко

Начальник головного управління розвідки України (ГУР) Кирило Буданов обережно поставився до прогнозів завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Буданов заявив, що "не заперечуватиме" проти можливого розпаду Росії на дрібні частини.

"У мріях росіян окупувати всю Україну, а в наших мріях провести парад перемоги… у Москві. Іншими словами, будь-який результат є малоймовірним", - сказав Буданов.

Також начальник ГУР сказав, що війна продовжиться, поки в Росії діятиме цей режим.

"При наступному режимі це може змінитись чи ні, але вікно можливостей з'явиться", - заявив Буданов.

Також журналіст спитав про "корейське рішення шляхом переговорів". Буданов у відповідь перепитав:

"Чи я хочу, щоб Україна стала Північною Кореєю?", - відповів начальник ГУР.

Діяльність ГУР

Раніше ми писали, що Кирило Буданов анонсував нові атаки РФ.

Також ми повідомляли, що ГУР вже вдруге атакувало російську РЛС "Контейнер".

До речі, 17 квітня, ГУР атакувало завод у Татарстані. Там виробляють літаки Ту-22М та Ту-160М.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кирило Буданов ГУР Війна в Україні
NEWS
США хочуть дати фінансову допомогу Україні в кредит, але його можуть списати
США хочуть дати фінансову допомогу Україні в кредит, але його можуть списати
DAILY
Що пропонує спікер Джонсон щодо допомоги Україні та чи підтримає його Конгрес США
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч Що пропонує спікер Джонсон щодо допомоги Україні та чи підтримає його Конгрес США