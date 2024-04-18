Буданов спрогнозував, як закінчиться війна в Україні

Начальник головного управління розвідки України (ГУР) Кирило Буданов обережно поставився до прогнозів завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Буданов заявив, що "не заперечуватиме" проти можливого розпаду Росії на дрібні частини.

"У мріях росіян окупувати всю Україну, а в наших мріях провести парад перемоги… у Москві. Іншими словами, будь-який результат є малоймовірним", - сказав Буданов.

Також начальник ГУР сказав, що війна продовжиться, поки в Росії діятиме цей режим.

"При наступному режимі це може змінитись чи ні, але вікно можливостей з'явиться", - заявив Буданов.

Також журналіст спитав про "корейське рішення шляхом переговорів". Буданов у відповідь перепитав:

"Чи я хочу, щоб Україна стала Північною Кореєю?", - відповів начальник ГУР.