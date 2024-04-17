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ГУР уже второй раз атаковало российскую РЛС "Контейнер": чем она особенная

Среда 17 апреля 2024 20:53
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ГУР уже второй раз атаковало российскую РЛС "Контейнер": чем она особенная Фото: ГУР атаковало загоризонтную РЛС "Контейнер" в Мордовии (armyinform-com-ua)
Автор: Анастасия Гришкова

Украинские дроны-камикадзе уже второй раз атаковали российский военный объект в Мордовии, где функционирует загоризонтная радиолокационная станция под обозначением 29Б6 "Контейнер". Данная станция критически важна для россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Особенности РЛС "Контейнер"

Срок с начала разработки до перехода на полноценное боевое дежурство занял почти 15 лет.

Как отмечает Defense Espress, разработка и изготовление 29Б6 "Контейнер" проходили с 1995 по 2000 год, с 2002 по 2012 годы шли испытания и, соответственно, доводка этой станции до необходимой кондиции. "Полноценное" боевое дежурство этой станции, по словам российских пропагандистов, стартовало только в 2019 году.

Данная станция является мощнейшим радаром в распоряжении РФ, существует единственном экземпляре. Она имеет способность обнаруживать воздушные цели на растояниии до 3000 километров.

Атака дронов на РЛС "Контейнер"

Напомним, украинские разведчики с помощью дронов атаковали российский загоризонтный радиолокатор "Контейнер" в Мордовии, 17 апреля.

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