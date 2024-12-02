Роботы и искусственный интеллект меняют войну: Украина готовит десятки тысяч машин

Украине в следующем году понадобятся десятки тысяч беспилотных роботизированных наземных транспортных средств. Они будут использованы для доставки боеприпасов и припасов пехоте в окопах, а также для эвакуации раненых солдат.

Об этом заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федорова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Reuters .

По его словам, машины, похожие на багги, являются примером того, как технологии меняют позиционную войну в Украине, и избавят войска от необходимости действовать в районах вблизи линии фронта, где часто происходят российские обстрелы и беспилотники.

"В этом году мы закупили несколько тысяч наземных платформ, а в следующем году, я думаю, нам понадобятся десятки тысяч", - сказал в интервью министр, который курировал закупки беспилотников большую часть войны. С этого месяца он больше не курирует закупку дронов.

Федоров сообщил, что эти машины уже используются вдоль фронта и в Курской области России, где войска Киева вырезали анклав в ходе августовского вторжения. В Украине есть несколько учебных центров для обучения их использованию, добавил он.

Дроны на войне

Использование военных технологий стремительно развивается, несмотря на то, что война превратилась в кровавую, изнурительную борьбу без существенных изменений на поле боя, несмотря на недавние ускоренные успехи России, начавшиеся спустя 33 месяца после вторжения в 2022 году.

По словам Федорова, с 2023 года производство беспилотников большой дальности на Украине увеличилось в десятки раз, а президент Владимир Зеленский поставил цель в следующем году выпустить 30 тысяч единиц этого оружия глубокого поражения.

Россия запускает тысячи беспилотников большой дальности в месяц, активно используя недорогие "ложные" беспилотники, которые изматывают силы ПВО Украины, которые видят отметку на радаре и вынуждены ее сбивать.

Федоров заявил, что Украина также использовала беспилотники-приманки и иногда запускала больше ударных беспилотников за одну ночь, чем Россия, но это была не просто игра цифр.

"[ИИ] используется в некоторой степени, но более важными вопросами являются связь и методы запуска (беспилотников) для дальних ударов. Россия улучшила мониторинг запусков беспилотников (Украины), быстро реагируя и нацеливаясь на места запуска. Эти нюансы требуют постоянных изменений метода запуска и подключения", - сказал он.

По его словам, у Украины есть ударные беспилотники, которые могут летать на расстояние до 1800 км.

Он также подтвердил, что Украина работает над беспилотниками для перехвата ударных беспилотников большой дальности типа "Шахед", которые Россия использует для своих ночных атак на украинские города.

"Некоторые компании, производящие... самолеты, проводят испытания, которые благодаря специализированному программному обеспечению и радарам могут поражать "шахеды", но это все еще находится на стадии исследований и разработок. Определенные результаты есть", - сказал он.

Он сообщил, что в этом году Украина заключила контракт на закупку 1,6 млн беспилотников, из которых было поставлено 1,3 млн, включая недорогие FPV-беспилотники, оснащенные камерами, позволяющими дистанционно пилотировать их для достижения целей.

Искусственный интеллект

Украина также использует десятки отечественных систем искусственного интеллекта, позволяющих ее беспилотникам достигать целей на поле боя без участия пилотов, что позволяет им оставаться эффективными в районах, защищенных мощными помехами.

Федоров сообщил, что 10 компаний постоянно конкурируют в государственных закупках за право поставлять продукцию на базе искусственного интеллекта.

"Я думаю, что в следующем году значительно увеличится процент автономных дронов с наведением. Мы можем увидеть первые реальные применения роя дронов, хотя и не в массовом масштабе. Первые шаги будут сделаны", - сказал он.