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В России говорят об очередных взрывах в Белгороде и "прилетах"

Белгород, РФ, Четверг 04 января 2024 23:08
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В России говорят об очередных взрывах в Белгороде и "прилетах" Фото: в Белгороде снова заявляют о взрывах (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

В городе Белгород (Россия) снова прогремели взрывы в четверг вечером, 4 января. Местные жители говорят о работе систем противовоздушной обороны и о "прилетах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Этим вечером в Белгороде раздались звуки сирены, после чего в сетях стали распространять сообщения о ракетной опасности. В частности, об этом рассказывал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Позже появились кадры в интернете и рассказы о звуках взрывов. Их, в частности, объясняли работой ПВО ВС РФ.

Кроме того, в сети выложили видео с моментом взрыва в Белгороде.

Также Тг-канал "Жесть Белгород" обнародовал в сети фото "с первыми последствиями обстрела на Почтовой... Воронка на Макаренко".

Ситуация в Белгороде

Напомним, 30 декабря российские СМИ заявляли о якобы обстреле города Белгорода. Сообщалось о повреждениях более 40 зданий и 60 транспортных средств. Вскоре источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что Силы безопасности и обороны нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде.

Кроме того, россияне заявляли, что 1 и 2 января так называемые обстрелы продолжились. В Минобороны РФ рассказывали о якобы сбитых ракетах.

Добавим также, что 3 января в Белгороде снова слышали взрывы и сирены, а местный губернатор заявил о "напряженной ситуации".

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