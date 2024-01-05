ГУР провело операцию в Белгородской области: россияне понесли потери (видео)

Украинские разведчики совершили рейд в Белгородскую область РФ. В рамках операции удалось нанести потери врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

ГУР сообщает, что реализовало комплекс специальных действий по защите украинцев, проживающих вблизи границы с Россией.

"В соответствии с полученными разведданными, на российских позициях в Грайворонском районе Белгородской области высшее руководство оккупационной армии РФ запланировало проверку из-за недовольства и жалобы тамошнего личного состава плохими условиями службы", - говорится в сообщении.

Перед приездом московских "ревизоров" захватчики начали проводить активные инженерные работы. Бойцы ГУР провели операцию, чтобы нанести врагу потери и ухудшить его морально-психологическое состояние.

Бойцы заминировали единственную дорогу, по которой передвигались захватчики на указанном участке, а также атаковали российский взводный опорный пункт из стрелкового оружия и минометов.

Бойцам ГУР удалось нанести потери врагу, количество ликвидированных и раненых оккупантов уточняется.

Ситуация в Белгороде

Напомним, с 30 декабря россияне жалуются на обстрелы Белгорода и области. Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что Силы безопасности и обороны 30 декабря нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде.

Как заявляют россияне, 1 и 2 января так называемые обстрелы продолжились. Российские чиновники и Минобороны РФ заявляют о якобы сбитых ракетах.

Вечером 4 января в Белгороде снова раздавались взрывы, россияне в сети писали о "прилетах" и работе ПВО.