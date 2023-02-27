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Буданов о перевороте в Молдове: планы России терпят крах

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Понедельник 27 февраля 2023 19:11
Буданов о перевороте в Молдове: планы России терпят крах Фото: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская Федерация пыталась свергнуть конституционную власть Молдовы, но их планы окончательно терпят крах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова в интервью "Голосу Америки".

"Что касается смены правительства, надо посмотреть на пришедшего человека. Пришел Дорин Речан, это достаточно профессиональный человек и это военный блок, силовой блок, вернее так сказать. Поэтому, понятно, что ситуация не самая простая для Молдовы", - говорится в заявлении.

Буданов отметил, что речь шла о попытках Российской Федерации свергнуть конституционную власть.

"Ну, как видите, пока им это не удалось. Применен целый ряд мер, который, видимо, даст результат, и все эти планы опять-таки потерпят крах", - добавил руководитель разведки.

Буданов добавил, что частично эти планы потерпели крах. По его словам, это произошло еще в зародыше. Он объяснил, что информацию о возможном перевороте в Молдове было необходимо донести до ее руководства, был принят комплекс мер, что сделало все попытки России невозможными.

Недавно украинская разведка перехватила план РФ по дестабилизации политической ситуации в Молдавии.

После этого президент Мая Санду заявила, что Россия хочет с помощью людей с военной подготовкой и оппозиционных протестов сменить власть в стране.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что РФ планирует захватить аэропорт в Кишиневе для опрокидывания войск.

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