Буданов о перевороте в Молдове: планы России терпят крах
Российская Федерация пыталась свергнуть конституционную власть Молдовы, но их планы окончательно терпят крах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова в интервью "Голосу Америки".
"Что касается смены правительства, надо посмотреть на пришедшего человека. Пришел Дорин Речан, это достаточно профессиональный человек и это военный блок, силовой блок, вернее так сказать. Поэтому, понятно, что ситуация не самая простая для Молдовы", - говорится в заявлении.
Буданов отметил, что речь шла о попытках Российской Федерации свергнуть конституционную власть.
"Ну, как видите, пока им это не удалось. Применен целый ряд мер, который, видимо, даст результат, и все эти планы опять-таки потерпят крах", - добавил руководитель разведки.
Буданов добавил, что частично эти планы потерпели крах. По его словам, это произошло еще в зародыше. Он объяснил, что информацию о возможном перевороте в Молдове было необходимо донести до ее руководства, был принят комплекс мер, что сделало все попытки России невозможными.
Недавно украинская разведка перехватила план РФ по дестабилизации политической ситуации в Молдавии.
После этого президент Мая Санду заявила, что Россия хочет с помощью людей с военной подготовкой и оппозиционных протестов сменить власть в стране.
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что РФ планирует захватить аэропорт в Кишиневе для опрокидывания войск.
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