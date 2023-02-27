Буданов про переворот у Молдові: плани Росії зазнають краху

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова в інтерв'ю "Голосу Америки" .

"Щодо зміни уряду, треба подивитися на людину, яка прийшла. Прийшов Дорін Речан, це досить фахова людина і це військовий блок, силовий блок, вірніше так сказати. Тому, зрозуміло, що ситуація не найпростіша для Молдови", - йдеться у заяві.

Буданов зазначив, що мова йшла про намагання Російської Федерації скинути конституційну владу.

"Ну, як бачите, поки що їм це не вдалося. Застосований цілий ряд заходів, який, певен, дасть результат, і всі ці плани знову ж таки зазнають краху", - додав керівник розвідки.

Буданов додав, що частково ці плани зазнали краху. За його словами, це трапилось ще в зародку. Він пояснив, що інформацію щодо можливого перевороту у Молдові було необхідно донести до її керівництва, був вжитий комплекс заходів, що зробило всі намагання Росії неможливими.