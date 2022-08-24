ua ru
Ср, 24 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Буданов відповів, чому немає анонсованих ударів Росії по містах

Новость на русском →
Київ, Середа 24 серпня 2022 15:52
Буданов відповів, чому немає анонсованих ударів Росії по містах Фото: начальник ГУР МО Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Є дві причини, чому Росія досі не влаштувала масованих ракетних атак по містах України на День Незалежності. Це пов'язано із тим, що агресор значно сповільнився, а також виснажився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

"Стосовного того, чому немає цих "розрекламованих" в ЗМІ якихось ракетних ударів, особливо нових, я можу відповісти, що Росія досить сильно сповільнила свої темпи наступу і причиною цьому є значне виснаження, перш за все, ресурсної бази РФ. По-друге - це морально-психологічна втома від цих бойових дій. Бо, хоча вони є загарбниками, але вони й також утомлюють себе. Справа в цьому", - пояснює він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський попереджав українців, що цього тижня окупанти можуть вдаватися до особливо жорстоких атак і провокацій, пізніше глава держави пообіцяв ворогу пообіцяв потужну відповідь у разі атак на День Незалежності.

Разом з тим в Офісі президента заявляли, не виключено, що ворог битиме крилатими ракетами по містах нашої країни 24 серпня і Київ можу бути в цьому списку.

Зазначимо, військовий експерт в коментарі РБК-Україна висловив думку, є ймовірність того, що РФ все ж може вдатися до обстрілів наших міст, але говорити про якийсь масований обстріл саме 24-го серпня не варто, бо загроза таких ударів зберігається щодня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
День незалежності України ракетный удар
NEWS
Від 90-х до сьогодні. Нескорені українці відзначають День Незалежності
Від 90-х до сьогодні. Нескорені українці відзначають День Незалежності
DAILY
Андрій Сибіга: Ніхто не підштовхує Україну до неприйнятних компромісів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Сибіга: Ніхто не підштовхує Україну до неприйнятних компромісів