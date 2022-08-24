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Буданов ответил, почему нет анонсированных ударов России по городам

Новина українською →
Киев, Среда 24 августа 2022 15:52
Буданов ответил, почему нет анонсированных ударов России по городам Фото: начальник ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Есть две причины, почему Россия до сих пор не устроила массированные ракетные атаки по городам Украины на День Независимости. Это связано с тем, что агрессор значительно замедлился и истощился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

"Относительно того, почему нет этих "разрекламированных" в СМИ каких-то ракетных ударов, особенно новых, я могу ответить, что Россия достаточно сильно замедлила свои темпы наступления и причиной этому является значительное истощение, прежде всего, ресурсной базы РФ. Во-вторых - это морально-психологическая усталость от этих боевых действий. Поскольку, они являются захватчиками, но и также утомляют и себя", - объясняет он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предупреждал украинцев, что на этой неделе оккупанты могут прибегать к особо жестоким атакам и провокациям позже глава государства пообещал врагу пообещал мощный ответ в случае атак на День Независимости.

Вместе с тем в Офисе президента заявляли, не исключено, что РФ будет бить крылатыми ракетами по городам нашей страны 24 августа и Киев могу быть в этом списке.

Отметим, военный эксперт в комментарии РБК-Украина высказал мнение, есть вероятность того, что РФ все же может прибегнуть к обстрелам наших городов, но говорить о каком-то массированном обстреле именно 24-го августа не стоит, поскольку угроза таких ударов сохраняется ежедневно.

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День независимости Украины ракетный удар
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