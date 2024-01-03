Буданов об обмене пленными: участие в организации принимали ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты помогли организовать обмен пленными между Украиной и Россией, который состоялся сегодня, 3 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

Он напомнил, что сегодня домой вернулись 230 защитников Украины. В их числе боевой медик, защитники с острова Змеиного, с Чернобыльской атомной электростанции, которые были захвачены еще в первые дни войны, из "Азовстали", пограничники, полицейские, нацгвардейцы, Вооруженные силы. Фактически, это абсолютно все категории.

"Этот обмен готовился достаточно долго. Участие, скажем так, в организации этого процесса непосредственно также оказывала сторона Объединенных Арабских Эмиратов, и с ее помощью вместе мы смогли это сделать", - рассказал Буданов.

Обмен пленными

Напомним, сегодня, 3 января, между Украиной и Россией прошел самый большой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения. Нашей стране удалось вернуть домой 230 защитников.

Такой обмен пленными прошел после длительной паузы. Россия долгое время блокировала процесс.

Это уже 49-й обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России в Украину, и первый в 2024 году. В настоящее время Украине удалось вернуть домой 2828 защитников.

Украинские чиновники уже обнародовали ряд фото и видео с защитниками, которые вернулись домой.