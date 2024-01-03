ua en ru
Ср, 03 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Буданов об обмене пленными: участие в организации принимали ОАЭ

Среда 03 января 2024 19:21
UA EN RU
Буданов об обмене пленными: участие в организации принимали ОАЭ Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Объединенные Арабские Эмираты помогли организовать обмен пленными между Украиной и Россией, который состоялся сегодня, 3 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

Он напомнил, что сегодня домой вернулись 230 защитников Украины. В их числе боевой медик, защитники с острова Змеиного, с Чернобыльской атомной электростанции, которые были захвачены еще в первые дни войны, из "Азовстали", пограничники, полицейские, нацгвардейцы, Вооруженные силы. Фактически, это абсолютно все категории.

"Этот обмен готовился достаточно долго. Участие, скажем так, в организации этого процесса непосредственно также оказывала сторона Объединенных Арабских Эмиратов, и с ее помощью вместе мы смогли это сделать", - рассказал Буданов.

Обмен пленными

Напомним, сегодня, 3 января, между Украиной и Россией прошел самый большой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения. Нашей стране удалось вернуть домой 230 защитников.

Такой обмен пленными прошел после длительной паузы. Россия долгое время блокировала процесс.

Это уже 49-й обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России в Украину, и первый в 2024 году. В настоящее время Украине удалось вернуть домой 2828 защитников.

Украинские чиновники уже обнародовали ряд фото и видео с защитниками, которые вернулись домой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Объединенные Арабские Эмираты ГУР Обмен пленными Главное управление разведки Кирилл Буданов Война России против Украины
NEWS
Пенсии, зарплаты и прожиточный минимум в Украине выросли: новые суммы и когда индексация
Пенсии, зарплаты и прожиточный минимум в Украине выросли: новые суммы и когда индексация
DAILY
Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году
РБК-Украинаинформационное агентство Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году