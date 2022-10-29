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В Херсоне находятся наиболее боеспособные подразделения РФ, - Буданов

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Киев, Суббота 29 октября 2022 12:42
В Херсоне находятся наиболее боеспособные подразделения РФ, - Буданов Фото: начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В оккупированном Херсоне находятся наиболее подготовленные и боеспособные российские военные. По предварительным оценкам, группировка российских войск на южном направлении насчитывает около 40 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майора Кирилла Буданова в интервью The Drive.

По его словам, в районе Херсона находятся подразделения российских воздушно-десантных войск, сил специального назначения и морская пехота. Они являются наиболее боеспособными подразделениями российской армии. Их также усиливают мобилизованными.

Буданов отметил, что эти войска также дислоцируются и на левом берегу реки Днепр в Херсонской области.

"Боевая составляющая, то есть подразделения, которые могут представлять любую опасность для нас - это примерно 40 тысяч. Херсон находится в середине этой группировки. Это войска в Херсоне, в районах западного берега Днепра, а также войска, дислоцирующиеся на восточном берегу" , - объяснил Буданов.

Напомним, по данным украинских военных, оккупанты перебросили на правый берег Днепра в Херсонской области мобилизованных.

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В Херсоне находятся наиболее боеспособные подразделения РФ, - Буданов
В Херсоне находятся наиболее боеспособные подразделения РФ, - Буданов
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