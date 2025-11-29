ua en ru
Буданов может возглавить украинскую делегацию на переговорах с США, - СМИ

Суббота 29 ноября 2025 10:52
Буданов может возглавить украинскую делегацию на переговорах с США, - СМИ Фото: руководитель ГУР Кирилл Буданов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов тоже отправился в США на переговоры по мирному плану. Он, возможно, возглавит украинскую делегацию.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэрролл в соцсети Х..

"Мне сказали, что генерал Буданов направляется в США. Возможно, как руководитель переговорного процесса (будет объявлено позже)", - написал журналист.

По его словам, переговоры, похоже, продолжаются.

"(Президент США Дональд - ред.) Трамп не позволит украинским проблемам стать помехой неравному миру", - добавил Кэрролл.

Переговоры по мирному плану

Напомним, недавно СМИ опубликовали мирный план США по завершению войны в Украине. Он состоял из 28 пунктов, большинство из которых противоречат украинским интересам.

23 ноября в Женеве состоялись переговоры украинской и американской делегаций по мирному плану США по завершению войны России против Украины.

После переговоров издание Financial Times сообщило, что документ был существенно сокращен - вместо 28 пунктов в нем осталось 19.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что план был сокращен до 22 пунктов.

Украинская делегация по итогам встречи сообщила о "общем понимании по ключевым условиям соглашения" и отметила, что визит президента Владимира Зеленского в США может состояться "в ближайшую возможную дату в ноябре" для дальнейших договоренностей с Трампом.

Уже бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в конце этой недели украинская и американская делегации продолжат переговоры по мирному плану США. Нужно развить и закрепить результаты, которых удалось достичь в Женеве.

Сегодня стало известно, что украинская делегация отправилась в США для дальнейшего обсуждения мирного плана.

Ожидается, что делегация, в которую входят секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, встретится со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером во Флориде.

Также Уиткофф должен возглавить делегацию США на переговорах в России на следующей неделе.

Ранее на переговоры в США должен был ехать Ермак, который возглавлял украинскую делегацию. Однако вчера утром НАБУ провело у него обыски по делу "Мидас" относительно коррупционного скандала в энергетике. А уже вечером Ермак подал в отставку, которую принял президент Владимир Зеленский.

Глава государства заявил, что представлять украинскую делегацию на переговорах будут начальник Генерального штаба ВСУ, разведка, СНБО и представители Министерства иностранных дел.

