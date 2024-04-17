Избраны первые семь присяжных в уголовном процессе против Трампа
По делу о попытке подкупа Дональдом Трампом порноактрисы Сторми Дэниелс за неразглашение информации об их сексуальных отношениях избраны первые семь присяжных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Адвокаты обсудили публикации присяжных в социальных сетях, их политические взгляды и личную жизнь, чтобы решить, кто может принять участие в справедливом суде над бывшим президентом.
В результате присяжными избран специалист по информационным технологиям, учитель английского языка, медсестра онкологической клиники, менеджер по продажам, инженер-программист и два юриста.
Еще одиннадцать человек должны быть приведены к присяге, прежде чем на следующей неделе суд заслушает вступительные слова.
Десятки потенциальных присяжных были освобождены от участия в процессе после того, как они заявили, что не могут быть справедливыми или беспристрастными.
При обсуждении судья сделал предупреждение Трампу после того, как он начал, эмоционально жестикулируя, что-то говорить одной из кандидаток в присяжные. Что именно говорил Трамп, журналисты не услышали, однако судья сказал: "Я не потерплю этого. Я не допущу, чтобы присяжных запугивали в этом зале суда".
Выходя из здания суда, Трамп обвинил судью в "спешном" процессе.
"Мы собираемся продолжать нашу борьбу против этого судьи", - сказал Трамп, безуспешно добивавшийся его отвода.
Суть дела
Обвинения касаются 130 000 долларов в виде платежей, которые компания Трампа сделала его тогдашнему адвокату Майклу Коэну. Тот заплатил эту сумму от имени Трампа, чтобы не дать порноактрисе Сторми Дэниелс обнародовать свои заявления о сексуальных отношениях с Трампом десять лет назад. Трамп отрицает факт этой встречи.
Прокуроры утверждают, что выплаты Коэну были ошибочно зарегистрированы в качестве судебных гонораров. Прокуратура назвала эти деньги частью схемы укрывательства скандальных историй, которые, как боялся Трамп, могли помочь его сопернику на выборах 2016 года.
Трамп признал, что возместил средства Коэну, и что это было сделано для того, чтобы Дэниелс не обнародовала информацию о вероятной встрече. Но в то же время заявил, что это не имеет ничего общего с кампанией.
В судебных документах, поданных во вторник, прокуратура призвала судью оштрафовать Трампа на 3000 долларов за публикации в социальных сетях, которые, по мнению прокуроров, нарушили запрет говорить публично о свидетелях. В публикациях Трамп назвал Коэна и Дэниелс "двумя негодяями, которые своей ложью и искажениями дорого обошлись нашей стране!"
Прокуроры написали, что судья должен призвать Трампа выполнять приказ о запрете и предупредить его, что дальнейшие нарушения могут быть наказаны не только дополнительными штрафами, но и тюремным сроком.
Если Трамп будет признан виновным в фальсификации деловой отчетности, ему грозит до четырех лет тюрьмы.
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