Буданов анонсировал новые переговоры Украины с РФ: уже определены даты

Новый раунд мирных переговоров между Украиной и РФ при участии США планируется уже на этой неделе.
Об этом заявим руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов на Justice Conference, сообщает корреспондент РБК-Украина.
Накануне в медиа появилась информация, что переговоры состоятся 26 февраля. По словам Буданова, действительно, ориентировочные сроки новой встречи именно такие.
"Мне кажется, это уже было официально сказано, что в районе 27-го плюс-минус день, два. Поэтому 26-е полностью сюда попадает в этот промежуток", - сказал он.
Однако финальная дата встречи еще не согласована, отметил руководитель Офиса президента.
"Мы сейчас в процессе подготовки. Это же протокольный вопрос, сами понимаете. Когда, кому приехать и так далее. Это же все три стороны должны между собой согласовать. 4 стороны, по факту, еще и принимающая", - пояснил Буданов.
Также журналисты спросили руководителя ОП, состоится ли встреча президентов Украины и РФ. На этой встрече ранее настаивал сам украинский президент Владимир Зеленский, чтобы решить ключевой вопрос переговоров - вопрос территорий.
"Не знаем пока что. Мы поднимали такой вопрос", - ответил Буданов, добавив, что российская сторона пока не дала окончательного ответа.
Напомним, на прошлой неделе в Женеве состоялся уже третий раунд переговоров между Украиной и РФ с начала 2026 года. Как сообщал Зеленский, стороны достигли прогресса в вопросе контроля за прекращением огня, но не продвинулись на политическом треке.
Вопрос, который до сих пор не удается решить, - контроль над неоккупированными территориями Донбасса. Россия требует вывода украинских войск оттуда, Украина настаивает на заморозке по линии фронта. А США - предлагают создать там свободную экономическую зону.
Следующие переговоры, как заявлял Зеленский, могут состояться также в Швейцарии.
Кроме того, после встречи в Женеве украинский президент анонсировал новый обмен пленными.