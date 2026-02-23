Буданов анонсировал новые переговоры Украины с РФ: уже определены даты

Когда новая встреча Украины и РФ

Накануне в медиа появилась информация, что переговоры состоятся 26 февраля. По словам Буданова, действительно, ориентировочные сроки новой встречи именно такие.

"Мне кажется, это уже было официально сказано, что в районе 27-го плюс-минус день, два. Поэтому 26-е полностью сюда попадает в этот промежуток", - сказал он.

Однако финальная дата встречи еще не согласована, отметил руководитель Офиса президента.

"Мы сейчас в процессе подготовки. Это же протокольный вопрос, сами понимаете. Когда, кому приехать и так далее. Это же все три стороны должны между собой согласовать. 4 стороны, по факту, еще и принимающая", - пояснил Буданов.

Возможна ли встреча Зеленского и Путина

Также журналисты спросили руководителя ОП, состоится ли встреча президентов Украины и РФ. На этой встрече ранее настаивал сам украинский президент Владимир Зеленский, чтобы решить ключевой вопрос переговоров - вопрос территорий.

"Не знаем пока что. Мы поднимали такой вопрос", - ответил Буданов, добавив, что российская сторона пока не дала окончательного ответа.

Переговоры Украины и РФ

Напомним, на прошлой неделе в Женеве состоялся уже третий раунд переговоров между Украиной и РФ с начала 2026 года. Как сообщал Зеленский, стороны достигли прогресса в вопросе контроля за прекращением огня, но не продвинулись на политическом треке.

Вопрос, который до сих пор не удается решить, - контроль над неоккупированными территориями Донбасса. Россия требует вывода украинских войск оттуда, Украина настаивает на заморозке по линии фронта. А США - предлагают создать там свободную экономическую зону.