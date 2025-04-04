Любое мирное соглашение Украины и РФ будет "трудно переварить", - глава МИД Турции

Он отметил, что Турция поддерживает инициативу США насчет полного прекращения огня между Украиной и Россией. Но стороны все еще "немного далеки" от любой сделки.

"Переварить любое предложение будет крайне сложно. Но если мы посмотрим на другой вариант, который несет больше смерти и разрушений, я думаю, что любые условия, которые мы выдвинем будут более разумными", - считает Фидан.

Министр также обратил внимание, что Европа не может обеспечить гарантии безопасности для Украины без помощи США. Но такое сдерживание необходимо, поскольку это поможет не допустить новой войны.

"Сейчас прилагаются огромные усилия, чтобы заставить американскую сторону снова принять участие в поддержке безопасности Украины", - уточнил он.