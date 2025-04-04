Будь-яку мирну угоду України та РФ буде "важко перетравити", - глава МЗС Туреччини

Він зазначив, що Туреччина підтримує ініціативу США щодо повного припинення вогню між Україною і Росією. Але сторони все ще "трохи далекі" від будь-якої угоди.

"Переварити будь-яку пропозицію буде вкрай складно. Але якщо ми подивимося на інший варіант, який несе більше смерті і руйнувань, я думаю, що будь-які умови, які ми висунемо, будуть більш розумними", - вважає Фідан.

Міністр також звернув увагу, що Європа не може забезпечити гарантії безпеки для України без допомоги США. Але таке стримування необхідне, оскільки це допоможе не допустити нової війни.

"Зараз докладаються величезні зусилля, щоб змусити американську сторону знову взяти участь у підтримці безпеки України", - уточнив він.