Зеленский назвал "красные линии" Украины в мирных переговорах с РФ
Во время будущих переговоров с Россией по завершению войны Украина не признает оккупированные территории российскими и не согласится на сокращение армии.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с руководителями территориальных общин Черниговской области.
"Для нас приоритет - это наша сильная армия. Поэтому уменьшение в разы нашей армии - это "красные линии". Если честно, мы будем делать все возможное, чтобы оставить армию в том количестве, которое есть сегодня. Большая армия, которая втрое больше, чем была в начале войны. Это наша самая главная гарантия безопасности - сильная модернизированная армия, самая большая армия Европы", - сказал Зеленский.
Он также подчеркнул, что еще одной "красной линией" для Украины является непризнание временно оккупированных территорий российскими.
"Другие геополитические вещи - это непризнание любых территорий, которые оккупировала Россия, российскими. Это украинские территории в любом случае. Это для нас одна из главных "красных линий", - отметил президент.
"Красные линии" Украины
Напомним, как ранее сообщали СМИ, Украина определила ряд "красных линий" для любого мирного соглашения с Россией.
В частности:
- никаких дополнительных территориальных уступок не будет, несмотря на желание Путина взять под контроль четыре украинские области;
- возвращение тысяч украинских детей, похищенных Россией;
- возвращение тысяч гражданских лиц, которых незаконно удерживает РФ и которые не считаются военнопленными;
- необходимость гарантий безопасности в случае нарушения Путиным соглашения о прекращении огня.
Также в Верховной Раде отмечали, что Украина не согласится на территориальные уступки, ограничения обороны или запрет вступления в НАТО в рамках мирного договора с Россией.
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