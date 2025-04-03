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Зеленский назвал "красные линии" Украины в мирных переговорах с РФ

Четверг 03 апреля 2025 18:06
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Зеленский назвал "красные линии" Украины в мирных переговорах с РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во время будущих переговоров с Россией по завершению войны Украина не признает оккупированные территории российскими и не согласится на сокращение армии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с руководителями территориальных общин Черниговской области.

"Для нас приоритет - это наша сильная армия. Поэтому уменьшение в разы нашей армии - это "красные линии". Если честно, мы будем делать все возможное, чтобы оставить армию в том количестве, которое есть сегодня. Большая армия, которая втрое больше, чем была в начале войны. Это наша самая главная гарантия безопасности - сильная модернизированная армия, самая большая армия Европы", - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что еще одной "красной линией" для Украины является непризнание временно оккупированных территорий российскими.

"Другие геополитические вещи - это непризнание любых территорий, которые оккупировала Россия, российскими. Это украинские территории в любом случае. Это для нас одна из главных "красных линий", - отметил президент.

"Красные линии" Украины

Напомним, как ранее сообщали СМИ, Украина определила ряд "красных линий" для любого мирного соглашения с Россией.

В частности:

  • никаких дополнительных территориальных уступок не будет, несмотря на желание Путина взять под контроль четыре украинские области;
  • возвращение тысяч украинских детей, похищенных Россией;
  • возвращение тысяч гражданских лиц, которых незаконно удерживает РФ и которые не считаются военнопленными;
  • необходимость гарантий безопасности в случае нарушения Путиным соглашения о прекращении огня.

Также в Верховной Раде отмечали, что Украина не согласится на территориальные уступки, ограничения обороны или запрет вступления в НАТО в рамках мирного договора с Россией.

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