ua en ru
Вт, 25 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Любое прекращение огня соответствует стратегии Украины: объяснение Зеленского

Киев, Вторник 25 марта 2025 20:05
UA EN RU
Любое прекращение огня соответствует стратегии Украины: объяснение Зеленского Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Решение о частичном или полном прекращении огня между Украиной и Россией вписывается в стратегию Киева. Оно является проигрышным только для того, что хочет воевать дальше.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

"Я считаю, что какие бы решения по прекращению огня ни были, даже частичные, они находятся в нашей стратегии. Мы этим показываем, что мы хотим окончания войны. Мы этого хотим и идем к этому. Поэтому когда они начинают выкручивать, что не полное прекращение, а частичное, все равно это проигрыш для того, кто хочет продолжать войну, он будет срывать любые договоренности о прекращении огня", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Украина согласна на прекращение огня в небе, на море и на остановку ударов по энергетике. В этом состоит стратегия страны.

По словам Зеленского, как только Украина договорилась о прекращении огня - работа сделана. Дальше уже будут вопросы к тем сторонам, которые занимаются мониторингом. В частности, речь о США.

При этом президент заверил, что если россияне нарушат прекращение огня, то Украина будет просить у США ввести санкции против РФ и передать украинским воинам дополнительное оружие.

Прекращение огня между Украиной и Россией

Напомним, американские чиновники провели отдельные встречи с украинскими и российскими чиновниками в Саудовской Аравии.

Стороны, в частности, договорились реализовать запрет на удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины и России.

Также обсуждалась возможность перемирия на море. Для этого Россия потребовала выполнить ряд условий. Они предусматривают ослабление санкций.

К слову, ранее политтехнолог Тарас Загородний в комментарии Youtube-каналу РБК-Украина отмечал, что прекращение ударов по энергетике выгодно России, поскольку она очень страдает от украинских атак.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Перемирие России и Украины Режим прекращения огня Война в Украине
NEWS
Разведка США допускает, что Путин может применить ядерное оружие: что об этом известно
Разведка США допускает, что Путин может применить ядерное оружие: что об этом известно
DAILY
Репортаж с позиций Третьей штурмовой: как минометчики останавливают нашествие россиян
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Репортаж с позиций Третьей штурмовой: как минометчики останавливают нашествие россиян