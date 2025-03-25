Будь-яке припинення вогню відповідає стратегії України: пояснення Зеленського
Рішення про часткове або повне припинення вогню між Україною та Росією вписується в стратегію Києва. Воно є програшним тільки для того, що хоче воювати далі.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.
"Я вважаю, що які б рішення щодо припинення вогню не були, навіть часткові, вони знаходяться в нашій стратегії. Ми цим показуємо, що ми хочемо закінчення війни. Ми цього хочемо і йдемо до цього. Тому коли вони починають викручувати, що не повне припинення, а часткове, все одно це програш для того, хто хоче продовжувати війну, він буде зривати будь-які домовленості щодо припинення вогню", - наголосив глава держави.
Він додав, що Україна згодна на припинення вогню в небі, на морі та на зупинку ударів по енергетиці. У цьому полягає стратегія країни.
За словами Зеленського, щойно Україна домовилася про припинення вогню - роботу зроблено. Далі вже будуть питання до тих сторін, які займаються моніторингом. Зокрема, йдеться про США.
При цьому президент запевнив, що якщо росіяни порушать припинення вогню, то Україна проситиме у США запровадити санкції проти РФ і передати українським воїнам додаткову зброю.
Припинення вогню між Україною та Росією
Нагадаємо, американські чиновники провели окремі зустрічі з українськими та російськими урядовцями в Саудівській Аравії.
Сторони, зокрема, домовилися реалізувати заборону на удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України та Росії.
Також обговорювалася можливість перемир'я на морі. Для цього Росія вимагає виконати низку умов. Вони передбачають ослаблення санкцій.
До речі, раніше політтехнолог Тарас Загородній у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна зазначав, що припинення ударів по енергетиці вигідно Росії, оскільки вона дуже страждає від українських атак.
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