Главная » Жизнь » Общество

В Бучанском РТЦК отправили на фронт руководство после коррупционного скандала

19:03 08.04.2026 Ср
В РТЦК утверждают, что не имеют отношения к прошлым коррупционным скандалам, которые там происходили
В Бучанском РТЦК отправили на фронт руководство после коррупционного скандала Иллюстративное фото: в РТЦК заверили, что замена произошла буквально на 100% (facebook.com)

Всех работников Бучанского территориального центра комплектования и его руководство отправили на фронт после коррупционного скандала в 2024 году. Сейчас личный состав ТЦК обновлен полностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Бучанского РТЦК Андрея Евтушенко.

Читайте также: Записал на тещу и отца: у военкома на Львовщине нашли состояние на 8 млн гривен

На заседании временной следственной комиссии Рады (ВСК) по нарушениям при проведении мобилизации и коррупции, комментируя вопрос о коррупционном скандале в РТЦК в августе 2024 года, Евтушенко отметил, что ему об этом известно исключительно из СМИ.

"После выявленных правонарушений весь руководящий состав и весь личный состав были перемещены в боевые подразделения. Все сто процентов личного состава были перемещены", - сказал он.

По словам Евтушенко, весь новый состав, руководящий и личный, зашел в ТЦК одномоментно, приказом в сентябре 2024 года. Таким образом, произошла полная замена личного состава, все 44 человека в ТЦК (не считая взвода охраны). Большая часть, добавил Евтушенко, непригодна к службе в армии, или "уже отвоевали".

Отметим, что в августе 2024 года вспыхнул коррупционный скандал на Киевщине. В частности, по подозрению были задержаны руководители Бориспольского и Бучанского ТЦК, которые по версии следствия получали взятки за уклонение от мобилизации.

Напомним, что бывшего начальника одного из районных ТЦК Киевской области будут судить за незаконное изъятие восьми автомобилей у предпринимателей якобы для нужд армии.

Это далеко не первый случай разоблачения злоупотреблений среди руководства военкоматов. Ранее у руководителя областного ТЦК во Львовской области обнаружили скрытое состояние на 8 млн гривен. Чиновник не задекларировал дом, землю и автомобили, оформив их на родственников.

Также в конце 2025 года правоохранители проводили обыски у руководителя Закарпатского областного ТЦК Андрея Савчука и его подчиненных в рамках расследования возможных коррупционных схем.

Кроме того, в начале 2026 года Высший антикоррупционный суд конфисковал элитный дом у бывшего начальника Запорожского областного ТЦК. Активы чиновника на сумму более 3,8 млн гривен были признаны необоснованными.

Зеленский обратился к России на фоне прекращения огня в Иране
Зеленский обратился к России на фоне прекращения огня в Иране
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой