В Брюсселе прошли переговоры о гарантиях безопасности для Украины: Умеров раскрыл детали

"Главная тема сегодняшних встреч в Брюсселе - гарантии безопасности для Украины. Вместе с представителями Франции, Великобритании, Германии, США и НАТО обсудили, какими должны быть гарантии для Украины со стороны Соединенных Штатов и других партнеров, а также новая стратегия европейской безопасности", - рассказал он.

Умеров подчеркнул, что работа над этим треком продолжается, и добавил, что подробности и последующие шаги станут известны позже.

"Для Украины важно, чтобы гарантии безопасности были не политической декларацией, а реально работающей системой", - подчеркнул глава СВР.

Напомним, 4 ноября в Брюсселе состоялись переговоры о плане восстановления Украины, привлечению инвестиций и обеспечению финансирования на 2027 год.