У Брюсселі пройшли переговори щодо гарантій безпеки для України: Умєров розкрив деталі

"Головна тема сьогоднішніх зустрічей у Брюсселі - гарантії безпеки для України. Разом із представниками Франції, Великої Британії, Німеччини, США та НАТО обговорили, якими мають бути гарантії для України з боку Сполучених Штатів та інших партнерів, а також нову стратегію європейської безпеки", - розповів він.

Умєров наголосив, що робота над цим треком триває, і додав, що подробиці та наступні кроки стануть відомі пізніше.

"Для України важливо, щоб гарантії безпеки були не політичною декларацією, а реально працюючою системою", - підкреслив голова СЗР.

Нагадаємо, 4 листопада у Брюсселі відбулися переговори щодо плану відновлення України, залучення інвестицій та забезпечення фінансування на 2027 рік.