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Украина обсудила с США, европейцами и BlackRock План процветания

21:25 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Украина обсудила с США, европейцами и BlackRock План процветания Фото: Рустем Умеров (Getty Images)
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В Брюсселе в среду, 4 ноября, состоялись переговоры о плане восстановления для Украины, привлечении инвестиций и обеспечении финансирования на 2027 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Службы внешней разведки Украины Рустема Умерова.

Первая встреча была посвящена плану восстановления для Украины - ключевому документу, определяющему послевоенное восстановление государства, привлечение инвестиций и экономическое развитие.

"Работали с представителями Еврокомиссии, США, Великобритании, Франции, Германии, НАТО, Всемирного банка и BlackRock. С украинской стороны привлечены команды Минэкономики, Минфина, Минобороны и Офиса президента", - рассказал Умеров.

Он отметил, что сейчас идет предметная работа над документом, и добавил, что участники уже определили конкретные следующие шаги и сроки их выполнения, а детали обнародуют позже.

Финансирование на 2027 год

Вторая встреча касалась финансирования Украины в 2027 году. Представители Минобороны, Минфина и Офиса президента представили партнерам детальные расчеты на следующий год:

  • общий объем необходимых ресурсов;
  • объем дефицита, который необходимо покрыть;
  • возможные источники закрытия финансовых потребностей.

"Отдельно обсудили угрозы со стороны России для Украины и всей Европы, а также общие шаги по противодействию им", - сообщил глава СВР.

Новая архитектура безопасности Европы

Умеров отметил, что завтра работа с партнерами продолжится - стороны сосредоточатся на обсуждении гарантий безопасности для Украины.

"Речь идет не только о безопасности нашего государства, но и о новой архитектуре безопасности всей Европы после войны. Украина является ее неотъемлемой частью. Ведь без долгосрочной безопасности Украины невозможна и долгосрочная безопасность Европы", - подчеркнул он.

Напомним, NYT писало, что администрация Трампа пытается убедить Украину согласиться на мирное соглашение с РФ, которое может предусматривать территориальные уступки по Донбассу. При этом Вашингтон обещает Киеву потенциальные экономические преимущества.

Также Умеров предупреждал о попытках неизвестных получить информацию о новых дипломатических инициативах Украины и переговорах с международными партнерами о завершении войны.

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