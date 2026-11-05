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В Брюсселе прошли переговоры о гарантиях безопасности для Украины: Умеров раскрыл детали

18:20 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
В Брюсселе прошли переговоры о гарантиях безопасности для Украины: Умеров раскрыл детали Фото: Рустем Умеров (facebook.com/zelenskyy.official)
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В Брюсселе состоялись переговоры о гарантиях безопасности для Украины. Кроме того, участники встречи обсудили новую стратегию безопасности Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Службы внешней разведки Украины Рустема Умерова.

"Главная тема сегодняшних встреч в Брюсселе - гарантии безопасности для Украины. Вместе с представителями Франции, Великобритании, Германии, США и НАТО обсудили, какими должны быть гарантии для Украины со стороны Соединенных Штатов и других партнеров, а также новая стратегия европейской безопасности", - рассказал он.

Умеров подчеркнул, что работа над этим треком продолжается, и добавил, что подробности и последующие шаги станут известны позже.

"Для Украины важно, чтобы гарантии безопасности были не политической декларацией, а реально работающей системой", - подчеркнул глава СВР.

Напомним, 4 ноября в Брюсселе состоялись переговоры о плане восстановления Украины, привлечению инвестиций и обеспечению финансирования на 2027 год.

Ранее NYT писало, что администрация Трампа пытается склонить Украину к заключению мирного соглашения с РФ, которое может предусматривать территориальные уступки по Донбассу. Вашингтон же обещает Киеву потенциальные экономические выгоды.

Кроме того, Умеров сообщал о попытках неустановленных лиц получить информацию о новых дипломатических инициативах Украины и переговорах с международными партнерами о завершении войны.

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