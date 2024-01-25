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В Брюсселе прошла первая встреча по скринингу законодательства Украины: подробности

Фото: вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Брюсселе прошла первая встреча по скринингу украинского законодательства на соответствие законодательству ЕС. На встрече присутствовала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Заседание состоялось в гибридном формате - часть украинской делегации, в частности, заместители министров по вопросам европейской интеграции, присоединились к встрече с представителями Европейской комиссии онлайн.

Сторону ЕС на заседании представляли генеральный директор Директората Еврокомиссии по политике соседства и переговоров по расширению (DG NEAR) Герт Ян Купман и Анна Ярош-Фриз, директор по отношениям с Украиной.

В ходе заседания европейская сторона представила особенности и этапы проведения официального скрининга. ЕС сформировал график встреч представителей министерств и Еврокомиссии. Украинская сторона получила официальные материалы (guidance) для подготовки.

Стефанишина отметила, что украинские институты мобилизованы и готовы к активной совместной работе.

Украина в свою очередь презентовала видение переговорной архитектуры. Участники встречи обсудили подходы к формированию переговорных команд, подготовку переговорной рамки ЕС и переговорной позиции Украины, проведение первой межправительственной конференции и календарь взаимодействия на ближайшие месяцы.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, 14 декабря лидеры стран Европейского союза во время саммита одобрили открытие переговоров по вступлению Украины в блок. Это произошло на фоне опасений, что Венгрия заблокирует решение, наложив на него вето.

Переговоры лидеров ЕС продолжались более трех часов, а начало саммита откладывали из-за позиции Будапешта. На момент голосования премьер Венгрии Виктор Орбан вышел из зала, поэтому решение было принято единогласно.

Добавим, что для вступления Украины в Европейский союз должна пройти оценка украинского законодательства на соответствие законодательству Евросоюза.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 17 января объявила о начале скрининга украинского законодательства.

Сегодня вице-премьер Ольга Стефанишина сегодня в Брюсселе провела переговоры с еврокомиссаром по расширению Оливером Варгеи.

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ЕвросоюзЕврокомиссияВступление в ЕСОльга Стефанишина