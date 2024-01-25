Стефанишина согласовала с еврокомиссаром детали о переговорах о вступлении Украины в ЕС

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина провела встречу с еврокомиссаром по расширению Оливером Варгеи. Они обсудили дальнейшие переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стефанишину в Twitter (X).

По словам вице-премьера, в ходе встречи они с еврокомиссаром обсудили структуру предстоящих переговоров. Речь идет о шагах по выполнению четырех рекомендаций Еврокомиссии, начале "скрининга" законодательства Украины, за которым последуют встречи правительственной команды и представителей гендиректората Еврокомиссии по переговорам о расширении, а также подготовку переговорной рамки.

Стефанишина заявила, что Украина способна двигаться по всем этим вопросам.

Также при участии Стефанишиной в Брюсселе прошло стартовое совещание по проверке законодательства Украины на соответствие законодательству ЕС.

По словам вице-премьера, Украина разработает дорожные карты по верховенству права, свободному передвижению людей, реформам государственного управления.

Фото: в Брюсселе прошло совещание по скринингу законодательства Украины (twitter.com/StefanishynaO)

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, 14 декабря лидеры стран Европейского союза во время саммита одобрили открытие переговоров по вступлению Украины в блок. Это произошло на фоне опасений, что Венгрия заблокирует решение, наложив на него вето.

Переговоры лидеров ЕС продолжались более трех часов, а начало саммита откладывали из-за позиции Будапешта. На момент голосования премьер Венгрии Виктор Орбан вышел из зала, поэтому решение было принято единогласно.

Добавим, что для вступления Украины в Европейский союз должна пройти оценка украинского законодательства на соответствие законодательству Евросоюза.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 17 января объявила о начале скрининга украинского законодательства.

Ранее Ольга Стефанишина заявляла, что эта процедура может занять до года.