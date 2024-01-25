У Брюсселі пройшла перша зустріч щодо скринінгу законодавства України: подробиці

Засідання відбулося у гібридному форматі - частина української делегації, зокрема заступники міністрів з питань європейської інтеграції, долучилися до зустрічі з представниками Європейської комісії онлайн.

Сторону ЄС на засіданні представляли генеральний директор Директорату Єврокомісії з питань політики сусідства та переговорів з розширення (DG NEAR) Герт Ян Купман та Анна Ярош-Фріз, директор по відносинах з Україною.

Під час засідання європейська сторона презентувала особливості та етапи проведення офіційного скринінгу. ЄС сформував графік зустрічей представників українських міністерств та Єврокомісії. Українська сторона отримала офіційні матеріали (guidance) для підготовки.

Стефанішина наголосила, що українські інституції мобілізовані та готові до активної спільної роботи.

Україна своєю чергою презентувала бачення переговорної архітектури. Учасники зустрічі обговорили підходи до формування переговорних команд, підготовку переговорної рамки ЄС та переговорної позиції України, проведення першої міжурядової конференції та календар взаємодії на найближчі місяці.

Переговори про вступ України до ЄС

Нагадаємо, 14 грудня лідери країн Європейського союзу під час саміту схвалили відкриття переговорів щодо вступу України до блоку. Це сталося на тлі побоювань, що Угорщина заблокує рішення, наклавши на нього вето.

Переговори лідерів ЄС тривали понад три години, а початок саміту відкладали через позицію Будапешту. На момент голосування прем'єр Угорщини Віктор Орбан вийшов із зали, тому рішення ухвалили одностайно.

Додамо, що для вступу України до Європейського союзу повинна відбутися оцінка українського законодавства на відповідність законодавству Євросоюзу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 17 січня оголосила про початок скринінгу українського законодавства.

Сьогодні віце-прем'єр Ольга Стефанішина сьогодні у Брюсселі провела переговори з єврокомісаром з питань розширення Олівером Варгеї.