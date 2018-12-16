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У Брюсселі відбулися сутички між поліцією та протестувальниками

Новини » Надзвичайні події    16.12.2018 - 18:51
У Брюсселі відбулися сутички між поліцією та протестувальниками
Фото: протести у Брюсселі (twitter.com/fred_delepierre)

Майже 5,5 тис. активістів протестують проти міграційного пакту ООН

У Брюсселі під будівлею Єврокомісії сьогодні, 16 грудня, сталися сутички між активістами, які протестують проти міграційного пакту ООН, та правоохоронцями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTBF.

За словами правоохоронців, у акції протесту беруть участь майже 5,5 тис. активістів, які влаштували ходу від центрального вокзалу до європейського кварталу міста. Під час протестного маршу демонстранти вигукували гасла "Наш народ передусім", "Брюсельській ліві пацюки!", "Ні джихаду в нашій країні!".

Як зазначається, сутички між правоохоронцями та протестувальниками виникли через спробу активістів проникнути в урядові будівлі. Демонстранти почали зносити огорожі під будівлею Єврокомісії та кидати у працівників поліції каміння та петарди. Правоохоронці у відповідь використали водомети та сльозогінний газ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна відклала підписання міграційного пакту Організації об'єднаних націй до більш сприятливих умов.

Раніше РБК-Україна писало, що понад 150 країн вже підтримали міграційний пакт ООН. Зазначимо, Австрія, Польща, Словаччина, Чехія, Болгарія та Італія відмовилися приєднатися до угоди.

Влітку Єврокомісія підготувала концепцію контрольованих центрів ЄС для мігрантів.

 

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