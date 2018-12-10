Фото: конференція ООН в Марокко (twitter.com/UN)

Україна повернеться до розгляду угоди про мігрантів при сприятливих умовах

Україна відкладає підписання міграційного пакту ООН до більш сприятливих умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті Міністерства закордонних справ.

Повідомляється, що 10-11 грудня в Марокко проходить конференція ООН щодо прийняття Глобальної угоди про безпечну, упорядковану та законну міграцію (міграційний пакт ООН). У МЗС підкреслюють, що українська делегація брала послідовну участь у всіх переговорах.

У той же час зазначається, що в останні роки Україна зіткнулася з російською агресією, у результаті якої близько 1,5 млн громадян перетворилися на вимушених переселенців.

"Враховуючи викладене, Україна розгляне можливість приєднання до Глобальної угоди про безпечну, упорядковану та законну міграцію на іншому етапі при сприятливих умовах", - йдеться в повідомленні.

Крім того, уточнюється, що Україна продовжує виконувати зобов'язання щодо прав людини, реадмісії і т. д. За даними Державної міграційної служби, станом на 1 жовтня 2018 року на обліку перебували 275 030 мігрантів. Тільки за дев'ять місяців поточного року органи ДМС видали 10 410 дозволів на імміграцію, оформлено 33 567 свідоцтв на тимчасове проживання.

"Україна вітає розвиток міжнародного співробітництва у сфері міграції та відзначає важливу роль Міжнародної організації з міграції (МОМ) в цьому процесі. Українська сторона готова до продовження конструктивної співпраці з МОМ щодо широкого кола питань, пов'язаних з міграцією", - додали в МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 150 країн вже підтримали міграційний пакт ООН. Зазначимо, Австрія, Польща, Словаччина, Чехія, Болгарія та Італія відмовилися приєднатися до угоди.

Влітку Єврокомісія підготувала концепцію контрольованих центрів ЄС для мігрантів.