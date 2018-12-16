В Брюсселе произошли столкновения между полицией и протестующими

Фото: протесты в Брюсселе (twitter.com/fred_delepierre)

Почти 5,5 тыс. активистов протестуют против миграционного пакта ООН

В Брюсселе под зданием Еврокомиссии сегодня, 16 декабря, произошли столкновения между активистами, которые протестуют против миграционного пакта ООН, и правоохранителями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTBF.

По словам правоохранителей, в акции протеста принимают участие около 5,5 тыс. активистов, которые устроили шествие от центрального вокзала до европейского квартала города. Во время протестного марша демонстранты выкрикивали лозунги "Наш народ прежде всего", "Брюссельской левые крысы!", "Нет джихаду в нашей стране!".

Как отмечается, столкновения между правоохранителями и протестующими возникли из-за попытки активистов проникнуть в правительственные здания. Демонстранты начали сносить ограждения под зданием Еврокомиссии и бросать в сотрудников полиции камни и петарды. Стражи порядка в ответ использовали водометы и слезоточивый газ.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина отложила подписание миграционного пакта Организации объединенных наций до более благоприятных условий.

Ранее РБК-Украина писало, что более 150 стран уже поддержали миграционный пакт ООН. Отметим, Австрия, Польша, Словакия, Чехия, Болгария и Италия отказались присоединиться к соглашению.

Летом Еврокомиссия подготовила концепцию контролируемых центров ЕС для мигрантов.