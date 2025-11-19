"Брутальный террор России": в МИД отреагировали на ракетную атаку 19 ноября

Сибига напомнил, что российские оккупанты утром атаковали Украину дронами и ракетами. В результате российского террора есть много жертв среди гражданского населения.

"Это два обычных жилых дома в Тернополе. Не военные объекты, а просто чьи-то дома. Сегодня утром Россия нанесла по ним удар, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек и еще четыре десятка получили ранения, среди них 12 детей", - отметил он.

Кроме смертей и ранений, российские оккупанты вызвали повреждения важной гражданской инфраструктуры. В частности энергетической системы Украины. Россия не может выиграть войну, но она отказывается ее завершать и продолжает террор против гражданских.

"Грубый и постоянный террор России демонстрирует, что любой реалистичный план мира должен начинаться с давления на Москву, чтобы заставить ее принять участие в конструктивном дипломатическом процессе для окончания войны. Войны, которую Россия никогда не должна была начинать, войны, которую она не может выиграть, и войны, которую она отказывается заканчивать. Санкции, изоляция и ответственность могут заставить Москву наконец это сделать", - резюмировал министр.