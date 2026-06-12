Грязь и разруха: где находится и как выглядит "Капустин Яр", откуда РФ пускает "Орешник"

Полигон "Капустин Яр" функционирует с 1946 года. Оттуда тестировали почти каждую советскую и российскую ракетную программу. Сейчас объект используется для ударов по Украине.

Все ракеты "Орешник", которыми Россия атаковала украинские города, стартовали именно с него.

Где расположен полигон

"Капустин Яр" находится в степи вблизи города Знаменск, примерно в 1100 километрах к востоку от Киева и недалеко от границы с Казахстаном.

Знаменск - это закрытая административная территория, которую обнесли железобетонным забором, писало агентство Business Insider. В городе проживает менее 30 тысяч человек. Въехать туда можно исключительно по специальным пропускам или при наличии местной регистрации.

От "Капустиного Яра" до центра Киева - почти 1100 километров. Но, чтобы пролететь это расстояние, российскому "Орешнику" нужно не более 15 минут. Как и для удара по любой другой точке Украины, писали ранее специалисты The War Zone.

Фото: где расположен "Капустин Яр" на карте мира (google.com/maps)

Разруха на фоне дорогих ракет

Несмотря на то, что Россия разрабатывает и испытывает в Знаменске передовые ракетные комплексы, сам город находится в крайне запущенном состоянии, писало Business Insider. На улицах можно увидеть неасфальтированные дороги, разрушенные деревянные дома, заброшенные здания с выбитыми окнами и обвисшие линии электропередач.

Такой контраст вызывает возмущение и насмешки даже в российских социальных сетях. Запуск одного "Орешника" обходится бюджету РФ в сумму от 40 до 80 миллионов долларов. Пользователи отмечают, что за эти деньги город можно было бы полностью восстановить и обеспечить современной инфраструктурой.

Кроме того, от российских испытаний страдает соседний Казахстан. Россия арендует часть казахских степей для падения отработанных ступеней ракет, что приводит к загрязнению почв, воды и регулярным степным пожарам.

Фото: как выглядит Знаменск и "Капустин Яр" (из соцсетей)

Что говорят местные жители

Для жителей Знаменска полигон является основным источником рабочих мест. По словам местных, они пытаются абстрагироваться от войны и утверждают, что "до них ничего не долетает".

Сами пуски "Орешника" горожане почти не замечают, поскольку испытательная площадка раскинулась на сотни квадратных километров, рассказывали они агентству Business Insider.

Жители Знаменска слышат лишь отдаленный грохот, похожий на гром. Во время атак украинских беспилотников в городе включают сирены, однако серьезной паники среди населения это не вызывает.

Напомним, в течение суток 12 июня существует угроза удара по Украине ракетой "Орешник". Украина не имеет средств, чтобы самостоятельно следить за пусками этой ракеты, но все же узнает об этом. Как это удается - читайте в материале РБК-Украина.