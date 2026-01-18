RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

В Броварах удалось частично вернуть в город электричество

Иллюстративное фото: отключений в Броварах станет меньше (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

В Броварах энергетикам удалось частично оживить город. Несколько подстанций уже начали работать, но восстановительные работы еще продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Броваров Игоря Сапожко.

"Энергетикам удалось частично запитать город, несколько подстанций уже в работе, но напряжение в сети остается очень низким", - написал он.

Перед этим Сапожко сообщал, что ремонтно-аварийные работы будут продолжены еще на два часа.

 

Отметим, еще 15 января Сапожко писал, что Бровары пытаются в ближайшее время выйти на более оптимистичный график отключений света после массированного удара РФ. Энергетики постепенно будут пытаться вывести город на режим 4/8: 4 часа со светом, и 8 - без.

Всего в Киевской области днем 18 января ввели экстренные отключения света. Графики ограничения электроэнергии пока не действуют. Ситуация в регионе после многочисленных российских терактов против энергетики остается тяжелой.

Добавим, 14 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за тяжелых последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины будет принято решение ввести чрезвычайное положение в энергетике.

В то же время в ГУР Минобороны заявили, что российский режим рассматривает возможность атак на подстанции атомных электростанций. В Кремле рассчитывают, что террористические удары по АЭС смогут принудить Украину к капитуляции. По данным разведки, цель оккупантов - полностью оставить украинцев без света и тепла.

