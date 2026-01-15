ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Бровары пытаются выйти на более оптимистичный график отключений света, - мэр

Четверг 15 января 2026 14:45
UA EN RU
Бровары пытаются выйти на более оптимистичный график отключений света, - мэр Фото: Бровары пытаются выйти на более оптимистичный график отключений света (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Бровары пытаются в ближайшее время выйти на более оптимистичный график отключений света после массированного удара РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Броваров Игоря Сапожко.

"Относительно текущей ситуации с электроснабжением. Восстановление энергетической отрасли после вражеских атак продолжается, несмотря на погоду, воздушные угрозы и невероятную усталость", - отметил Сапожко.

По его словам, есть большая надежда на то, что в ближайшее время в Броварской громаде удастся выйти на более оптимистичный график отключений. Отмечается, что энергетики постепенно будут пытаться выйти на режим 4/8 - 4 часа со светом, и 8 - без.

"Также в приоритете - стабилизация напряжения в сети, делается все возможное для улучшения ситуации", - добавил мэр Броваров.

Удары по энергетике Киевщины

Российские войска в последнее время усилили удары по критической инфраструктуре Киева и области. Так, в ряде населенных пунктов левобережной части области до сих пор остается критическая ситуация со светом.

Так, по данным Минэнерго, самой сложной ситуация со светом остается в столичном регионе - Киеве и области. в столичном регионе.

Во многих общинах обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют. Аварийно-восстановительные работы в столице и Киевской области продолжаются круглосуточно.

Чтобы улучшить ситуацию жителей громады с доступом к электроэнергии, в Броварах и ряде других районных центров с 10 января заработали первые "Вагоны несокрушимости" от "Укрзализныци". Это фактически те же самые "пункты несокрушимости", но на базе пассажирских вагонов, которые взяты из нерабочего парка железнодорожных перевозок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Графики отключения света Киевская область Бровары Электроэнергия
Новости
Минцифры получило временного руководителя вместо Федорова: кто он
Минцифры получило временного руководителя вместо Федорова: кто он
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП