Бровары пытаются выйти на более оптимистичный график отключений света, - мэр

Бровары пытаются в ближайшее время выйти на более оптимистичный график отключений света после массированного удара РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Броваров Игоря Сапожко.

"Также в приоритете - стабилизация напряжения в сети, делается все возможное для улучшения ситуации", - добавил мэр Броваров.

По его словам, есть большая надежда на то, что в ближайшее время в Броварской громаде удастся выйти на более оптимистичный график отключений. Отмечается, что энергетики постепенно будут пытаться выйти на режим 4/8 - 4 часа со светом, и 8 - без.

"Относительно текущей ситуации с электроснабжением. Восстановление энергетической отрасли после вражеских атак продолжается, несмотря на погоду, воздушные угрозы и невероятную усталость", - отметил Сапожко.

Удары по энергетике Киевщины

Российские войска в последнее время усилили удары по критической инфраструктуре Киева и области. Так, в ряде населенных пунктов левобережной части области до сих пор остается критическая ситуация со светом.

Так, по данным Минэнерго, самой сложной ситуация со светом остается в столичном регионе - Киеве и области. в столичном регионе.

Во многих общинах обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют. Аварийно-восстановительные работы в столице и Киевской области продолжаются круглосуточно.

Чтобы улучшить ситуацию жителей громады с доступом к электроэнергии, в Броварах и ряде других районных центров с 10 января заработали первые "Вагоны несокрушимости" от "Укрзализныци". Это фактически те же самые "пункты несокрушимости", но на базе пассажирских вагонов, которые взяты из нерабочего парка железнодорожных перевозок.