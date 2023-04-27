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В Броварах УПЦ МП лишили права пользования землями

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Бровары, Четверг 27 апреля 2023 14:15
В Броварах УПЦ МП лишили права пользования землями Фото: в Броварах УПЦ МП запретили пользоваться землями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Городской совет Броваров Киевской области принял решение лишить права УПЦ Московского патриархата пользоваться землями. Речь идет о четырех земельных участках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Броварской районной государственной администрации Алексея Дорошенко в Facebook.

"Броварской городской совет принял решение о прекращении договоров постоянного пользования земельными участками для церквей УПЦ МП Речь идет о 4 земельных участках, на которых расположено 5 храмов", - отметил Дорошенко.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения России в Броварской общине ПЦУ принадлежали всего четыре храма, а УПЦ МП - 11. Однако за год ситуация изменилась. Теперь на территории общины ПЦУ владеет 10 храмами.

Напомним, 26 апреля в Сумах УПЦ МП также лишили права пользоваться земельными участками.

Аналогичное решение было принято в Черновцах, а также в Тернополе.

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Бровары УПЦ УПЦ МП
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