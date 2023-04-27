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В Черновцах лишили УПЦ МП права пользоваться землями

Новина українською →
Черновцы, Четверг 27 апреля 2023 13:18
В Черновцах лишили УПЦ МП права пользоваться землями Фото: в Черновцах лишили УПЦ МП права пользоваться землями (wikimedia.org)
Автор: РБК-Украина

В Черновцах УПЦ МП лишили права пользования 22 земельными участками в общине. Такое решение было принято на сессии горсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на городского голову Черновцов Романа Кличука.

"Это логичный и правильный шаг. Верю, что наши действия станут стимулом для перехода к украинским церквам. Освободим Украину от оккупантов на всех фронтах! Только так станем свободными", - написал Кличук.

Так, по данным СМИ, речь идет о Кафедральном соборе вблизи Соборной площади, Свято-Николаевском храме на улице Русской, церкви на проспекте Независимости, мужском монастыре "Гореча" и женском монастыре на улице Буковинской.

Также адвокат Валерий Дутка говорит, что решение о прекращении права пользования землей для УПЦ МП не будет иметь практических последствий. Согласно закону, горсовет не может лишить права постоянного пользования землей решением депутатов - это может сделать суд.

Также вероятно, что через суд религиозная община будет обжаловать решение горсовета.

Напомним, что в Сумах мэрия лишила права УПЦ МП пользоваться землями.

Также ранее мы писали, что Тернопольской епархии УПЦ МП запретили пользоваться земельным участком.

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